ST-GELAIS, Steeve



À l'Hôpital de Moncton N.B., le 24 décembre 2022, entouré de l'amour et de la bienveillance de sa mère, est décédé, à l'âge de 53 ans, monsieur Steeve St-Gelais, fils de madame Suzanne Touchette et de monsieur Yvon St-Gelais. Il demeurait à Amherst Nova Scotia et était natif de Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSteeve reposera par la suite au columbarium du Centre commémoratif. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion via : https://funeraweb.tv/fr/diffusions/66960Il laisse dans le deuil : sa mère Suzanne Touchette (Jacques Gosselin), son père Yvon St-Gelais (Noëlla Lehoux), sa fille adorée Kinsley, la mère de sa fille Stéphanie Crawford, sa tante Lynda Touchette (Raymond Fournier) ; ses oncles et ses tantes de la famille St-Gelais ainsi que de nombreux amis et collègues de travail ainsi que la communauté Inuit du Grand Nord Québécois Kativik Krg. Un remerciement spécial à Danny Boulet, Jean-Luc Charbonneau, Serge Payer et Dave Rondeau qui ont toujours gardé un contact régulier avec lui tout au long de sa maladie, à la famille Crawford ainsi qu'à la famille Sprague d'avoir si bien accueilli mon fils Steeve.