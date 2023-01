MC CARTHY, Gisèle



À la Maison Michel-Sarrazin, le 27 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Gisèle Mc Carthy, fille de feu monsieur Noël Mc Carthy et de feu madame Laura Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h15.Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Chantal Lemieux; ses deux grandes petites-filles qu'elle chérissait tant Jessica Lemieux (Olivier) et Karolan Lemieux (Olivier); sa sœur Edwidge Mc Carthy, ainsi que neveux et nièces, cousins, cousines, un grand ami Robert Lemay et plusieurs amies de la Résidence Roc-Amadour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin.