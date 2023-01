TREMBLAY, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Tremblay, époux de madame Lorraine Bibeau, fils de feu monsieur Joseph-Henri Tremblay et de feu madame Marie-Ange Lamontagne. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.Outre son épouse Lorraine Bibeau, il laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Guylaine) et Patrick (Carmen); son beau-frère et ses belles-sœurs : Huguette Bibeau, Lucien Plante, Diane Lacasse; les familles Tremblay, Lamontagne, Bibeau et Légaré, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval, dont le département des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place, site Web : https://fondation-iucpq.org/