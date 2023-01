OUELLET, Jean-Marc



Le 16 décembre 2022, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Ouellet, conjoint de madame Diane Filion. Il était le fils de feu madame Reine-Aimée Galarneau et de feu monsieur Léo Ouellet. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Diane Filion, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Steeve Lorentz) et Chrystian (Isabelle Paradis); ses petits-enfants : Abygaelle, Jeremy, Hayden, Jeanne et Adam; sa sœur Chrystiane; ses beaux-frères et belles-soeurs : Réjean Filion (Chantale Fortin) et Céline Filion (Michel Charest); ainsi que plusieurs ami(e)s., où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau #202, Québec, Québec, Téléphone : 418 529-9742, Courriel :info.regiondequebec@scleroseenplaques.caDes formulaires seront disponibles sur place.