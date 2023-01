AUGER, Sophie



Au C H U de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2022, à l'âge de 39 ans, est décédée à la suite d'un long combat contre le cancer, madame Sophie Auger, conjointe de monsieur Mathieu Labrie-Parent, fille de madame Line Villeneuve et de monsieur François Auger. Elle a vécu dans sa ville natale durant toute son existence, Val-Bélair (Québec).Grande sportive, grande amoureuse des voyages, elle laisse dans le deuil son conjoint de toujours Mathieu Labrie Parent, ses enfants adorés Coralie et Éloïc. Elle laisse également dans la tristesse de son départ ses parents François Auger, Line Villeneuve, ses frères Martin (Marie-Josée Dulong) et leurs enfants : Thomas et Olivia, Rémi (Valérie Normand) et leurs enfants : Zachary et Noah. Elle va rejoindre ses feus grands-parents Gilles Villeneuve et Maud Lechasseur. Elle laisse également dans le deuil ses grands-parents François Auger et Michèle Guérin, ses beaux-parents Roger Parent et Jeanne Labrie ainsi que son beau-frère Guillaume. Plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de précieux amis(es) sont aussi affectés par son départ prématuré. La famille accueillera les condoléances aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que la Dre Christine Desbiens de l'hôpital Saint-Sacrement pour l'attention et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein : https://rubanrose.org