BEAULIEU, Juliette Gosselin



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 7 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Juliette Gosselin, épouse de feu monsieur Michel Beaulieu, fille de feu madame Alphonsine Lessard et de feu monsieur Prudent Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Simon Hamel) et Nicole; son frère jumeau Julien (feu Yvette Lapointe) et son beau-frère Jean-Louis Beaulieu (Mariette Cossette, feu Ghislaine Pakenham), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, sa sœur Gisèle et son frère Jean-Thomas (Germaine Pelletier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu. La famille aimerait remercier le personnel dévoué du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., Téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.