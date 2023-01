GRAVEL, Gérard



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gérard Gravel, fils de feu madame Anne Brunet et de feu monsieur Emery Gravel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantale et Francis (Michèle Tremblay); ses petits-enfants: Camille et Catherine; ses soeurs: Berthe, Jeannette et Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et le l'AVC et/ou à la Société de la sclérose en plaques-Division Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.