LAPLANTE, Manuel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Manuel Laplante, époux de madame Rachel Bisson, fils de feu madame Marie-Ange Guay et de feu monsieur Émile Laplante. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rachel Bisson; sa sœur Éliane, son frère Germain (Marie-Paule Boucher), sa tante Rachel Deschesnes (feu Aurèle Laplante), ainsi que ses autres sœurs et frères: feu Télesphore (feu Bébiane Bruneau), feu Ronaldo (Suzanne Béland), feu Angéline, feu Léandre (feu Thérèse Legros), feu Ubald (Liliane Gilbert), feu Lucien (Noëlla Grégoire), feu Gaston (Rita Corriveau), feu Raymond (feu Émilienne Fournier), feu Julio, feu Marius (Diane Mercier), feu Laurent (feu Jeannine Guay), feu Rosaire (Denise Boucher), feu Réjeanne (Jacques Tremblay). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Bisson): feu Yolande (Roland Couture), Georgette, Benoit (Yolande Létourneau), feu Gaétan (Bernadette Laliberté), feu Raymond (Rolande Cantin), Fernand (Danielle Giguère), Céline, Claudette (Michel Ricard), feu Yvan, feu Suzanne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h30 à 16h15.. Il y aura webdiffusion : il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Lambert-de-Lauzon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.