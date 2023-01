ST-PIERRE, Marguerite



À la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, le 30 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marguerite St-Pierre, épouse de monsieur Gaston Desmeules, fille de feu Amédée St-Pierre et de feu Yvonne Gamache. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston; ses fils : Daniel Desmeules (Anna Staswewicz) et Richard Desmeules (Nadia Bombardier); ses petits-enfants : Alexandra et Maxime; ses frères et sœurs: feu Jeanne d'Arc (feu Sylva Morin), feu Cécile (feu Gilbert Caron), Marie-Anna (feu Marius Hallé), Thérèse (feu Jean-Paul Bernier), feu Gabrielle, feu Alphonse, André (Marie Couture), feu Alfred (feu Claudette Gaudreau) et feu Élise; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Desmeules : Gérard (feu Gisèle Pineault), feu Thérèse (Jean-Claude Pelletier), Claudette et Michelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com