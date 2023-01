TRUDEL, Maurice



À la Maison Michel-Sarrazin, le 2 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Maurice Trudel, époux de madame Pierrette Hardy. Il était le fils de feu Joseph Trudel et de feu Philomène Bouchard. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses enfants : Yves (Paule Fortier), Line (Mario Gauthier), Sonia (Éric Richard); ses petits-enfants : Martin Trudel (Christèle Poirier), Étienne Gauthier (Valérie Côté), Julien Gauthier (Véronique Maheux-Caron), Philippe Richard (Léa Jobin-Colgan); son arrière-petit-fils Zachary Gauthier; son frère Denis Trudel (Diane Boucher), Monique Laquerre (feu Gilbert Trudel), Marthe Charest (feu Gaston Trudel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hardy, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués à Maurice.où la famille vous accueillera à compter de 11h30. La mise en niche de l'urne se fera en toute intimité à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Site web : www.michel-sarrazin.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire