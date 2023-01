BOISSONNEAULT, Roger



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roger Boissonneault, époux de madame Denise Giguère, fils de feu madame Albertine Gamache et de feu monsieur Gérard Boissonneault. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 14 h 30. Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise, sa fille Lucie (Sébastien Dion); ses petites-filles : Mégane et Élodie; ses frères : feu Gérard (Roger Laplante) et feu André (Lise Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques, Réjean (Lise Robert), Francine (Alain Lavoie), Gilles (Hélène Picard) et Raynald (Céline Couture); ses neveux et nièces : Annie, Marc, Mélanie, Éric, Sébastien et Laurent, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Nous aimerions tout particulièrement remercier le personnel du Manoir St-Louis, ainsi que l'équipe de soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel Dieu de Québec, qui ont su le soutenir et lui apporter toute l'aide nécessaire durant ses dernières semaines de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.