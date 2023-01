BERNARD, Claudette Verreault



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 27 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Claudette Verreault, épouse de feu monsieur Maurice Bernard, fille de feu dame Jeannette Marcoux et de feu monsieur Gérard Verreault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Alain Boily), Andrée (Alexandre Bonsaint) et Pierre (Caroline Fortin); ses petits-enfants : Frédérique Boily (Joé Bertrand), Laurence Boily (Olivier Desrochers Gago), Olivier Bernard (Samira Potvin) et Charlotte Bernard; son arrière-petite-fille Alana; ses belles-sœurs : Georgette Bernard (feu Raoul Morin) et Danièle Thibaudeau (feu Daniel Verreault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Claudette est allée rejoindre son époux, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs qui l'ont précédée. Un merci au personnel du A-300 du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins et un merci particulier à Audrey Dubé et Sabrina Di Bernardo infirmières auxiliaires qu'elle aimait beaucoup. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à 14 h 30 au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Québec Téléphone : 418 627-1124 Site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.