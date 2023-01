HUARD, Irène



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Irène Huard, épouse de feu monsieur Sylvio Smith; elle est demeurée pendant 54 ans sur l'Avenue Dalquier, à Ste-Foy.Elle était la fille de feu monsieur Camille Huard et de feu dame Élise Berger de L'Anse-aux-Gascons en Gaspésie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Annie, Marjorie (Louis Bouchard), Robert (Marie-Claude Poulin), Kathleen et Jimmy (Line Dufresne); ses petits-enfants et son arrière-petit-fils : Dominique (Simon Côté), Gabriel, Victoria (Abhilash Paranjee Kunatoor Margabandu), Andrew, Jérémy, William, Olivier et George qu'elle chérissait tant; ses frères et sœurs : feu Germaine (feu André Péloquin) de Laval, Gisèle (feu Francis Flynn) de Percé, Ildebert (Jacinthe Berthelot), Wilhelmine (feu Paul-Émile Francoeur), Alma, Marie-Marthe, Corrine (feu Stephen Métivier), feu Ernest (Cécile Lemieux), Amélia (feu Guy Bouliane), feu Louisette (Gaston Gaumond), Yvon (Marcelle Roussy), Denise, Octave (Aline Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Smith : feu Jean-Guy (Noëlla Deraîche), Denise (feu Marc Langelier), Reynelde (feu Jean-Guy Roy) de Baie Comeau; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s et ancien(ne)s collègues. La famille accueillera parents et amis aude 9 h 30 à 12 h 30.La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le lien VISIONNER LA CÉRÉMONIE disponible sur le site web de la Coopérative. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Newport à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du Domaine St-Dominique et salue les religieuses des Dominicaines de la Trinité ainsi que les résident(e)s. La famille remercie également le personnel du A5 ainsi que la Dre Sophie Breton pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075 ou sur leur site Web : www.prqca.ca.