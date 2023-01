FRASER, Madeleine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Madeleine Fraser, fille de feu madame Julienne Gourdeau et de feu monsieur Alphonse Fraser. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses nièces et son neveu: Hélène Fraser, Marie Fraser (David Naylor), Martine Fraser (Bernard Dumais), Julie Fraser (Barry Roberts), Lucie Fraser (Sébastien Roy), Michel Rossano (Christine Lavoie) et Carole Rossano (Maurice Neault); ses arrière-nièces et son arrière-neveu : Maude, Juliette, Louise, Léo, Laura et Émilie, ainsi que sa fidèle amie d'enfance Renée Gaumond. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Roseraie ainsi que les professionnels de la santé du GMF et CLSC de Ste-Foy pour les bons soins apportés pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de QuébecTéléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.