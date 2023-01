LEMIEUX, Rachel



À la Résidence des Peupliers, le 12 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rachel Lemieux, épouse de feu monsieur Achille Vallée. Elle demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Michel Bussières), Marcel (Aline Dusseault), Francine (Michel Legros), Johanne (Yvon Bolduc), Gaétan (Sylvie Vallières), Luc (Jocelyne Doyon); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Jean-Yves (Suzanne Drouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence des peupliers pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire