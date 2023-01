CORRIVEAU, Marie-Paule



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Paule Corriveau, épouse de feu monsieur Jean-Paul Blais, fille de feu madame Alberta Michaud et de feu monsieur Léopold Corriveau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Denis, Michel (Nathalie Nantel), Danièle, (Martin Roy), Bernard, (Claudette Fortin) et Pierre; ses petits-enfants : Jean-David, Vincent, Laurie, Alex, Samuel, William, Xavier-Philippe, Jean-Francois et Frédéric; ses frères et sœurs : feu Camil, Bibiane (feu Carmel Labbé), Martial (feu Gisèle Lagrange), Gilbert (Lucille Fournier), Gaby, (André Pouliot), feu Jules, (Janette Roux), feu Réjean (Ann Fortune), Suzanne (Gérard Lafrance), Maryse (Gaston Gagnon), Rémi (Lucie Belisle) et Daniel; sa très grande amie Mme Janette Guay ainsi que ses amis de la résidence Le St-Laurent ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au