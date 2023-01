SIMARD LAFRANCE, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée Mme Thérèse Simard, épouse de feu M. Julio Lafrance. Originaire de Saint-Grégoire de Montmorency, Mme Simard demeurait à Québec, arrondissement Beauport, quartier Courville. Née le 15 janvier 1930, elle était la fille de feu Mme Zoé Fortin et de feu M. Henri Simard. Les membres de la famille recevront les condoléances àLe port du masque est recommandé lors de votre visite. Les cendres seront déposées au cimetière de Courville à une date annoncée ultérieurement. Mme Simard laisse dans le deuil son fils Mario Lafrance (Johanne Parent) et sa fille Maryse Lafrance. Elle laisse également dans le deuil ses cousines Carole (feu Hugues Richard), Diane (Claude Poirier) et Manon (Jean-Pierre Lachance), les membres de la famille Lafrance, ainsi que ses belles-sœurs Adélice, Carmelle, Gisèle, Pauline, Denise et Charlotte, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les funérailles sont sous la direction de :