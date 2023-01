FERLAND, Jacqueline Dugal



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 1 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jacqueline Dugal, épouse bien-aimée de monsieur Jean-Marc Ferland. Elle était la fille de feu monsieur Amédée Dugal et de dame Rachel Doyon. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre sa mère Rachel et son époux Jean-Marc, ses enfants, sa belle-fille et ses gendres : Stéphane, Éric (Cynthia Patterson Rioux), Christiane (Simon Gosselin), Caroline (Alain Dumaine) et elle était la mère de feu Danielle et Christian; ses petits-enfants : François-Xavier, Isaac, Emrick, Rosalie, Anthony (Noémie Gagnon), Marie-Soleil, Jean-Christophe, Félix et elle était la grand-mère de feu Noémie; ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs: Réjean (Pauline Brisson), Solange, Francine (Jacques Lemelin), Patrick (Lise Therrien) et Ariane (feu Michel Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : Denis (feu Micheline Poirier), Étienne, feu Ghislain (Céline Boily) et Rachel (Jean-Guy Dupont). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré,11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/