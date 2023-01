SIROIS, Gabriel



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 5 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gabriel Sirois, époux de madame Nicole Lapointe, fils de feu Grégoire Sirois et de feu Gertrude Drapeau. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 12h15.et l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Vous pourrez visionner la cérémonie le samedi 21 janvier à compter de 18h en cliquant sur l'onglet vert webdiffusion dans le haut de l'avis de décès. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Nicole Lapointe; ses enfants : Nathalie, Anik (Steve Giroux) et il était le père de feu Dominique Sirois; ses petits-enfants : Amy et Rosalie. Il était le frère de : feu Gilles (feu Maria-Éléna Réal) et Danielle (feu Robert Paquet, Serge Lancup). Il était le beau-frère de : feu Anita Lapointe (feu Charles-August Rodrigue), feu Wilbrod (feu Irma Rancourt), feu Lawrence (feu Cécile Morin), feu Yvette (feu Joseph Jacques), Mariette (feu Roger Giroux), Dolorès (feu Raymond Forgues), feu Laurette, feu Marie (André Gilbert, (Monique Dufresne)), feu Emanuel (feu Céline Rancourt, feu Candide Lessard), feu Hélène, Jean-Paul (Rollande Côté), Fernando (Micheline Labbé) et feu Denise (feu Gérard Gendron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient a remercier le personnel du CISSS.CA pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1.