GRAVEL, Charlotte Larochelle

À l'Hôpital Jeffery Hale, le 9 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Charlotte Larochelle, épouse de feu monsieur Robert Gravel, fille de feu Joseph Larochelle et de feu Maria Duval. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Nicole Dionne), Carole, Robert et Andrée (feu Pierre Racine); ses petits-enfants : Martin, Nicolas, Alain (Venise Lévesque), feu Louis-Vincent, Dominique, Philippe et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Sarah Maude, Christophe, Louis, Mélodie et Rosalie; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale, plus particulièrement Dre France Roy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.