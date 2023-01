BEAUPRÉ, Jean-Marc



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er janvier 2023, à l'aube de ses 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Beaupré, époux de dame Louisette Fitzback. Il était le fils de feu dame Angélina Légaré et de feu monsieur Jean Beaupré. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette; ses enfants : Louise, Francine (Guy Beauchesne), Sylvie (Guy Gauron), Marc, Marlène (François Lessard) et Stéphane (Sylvie Savard); ses petits-enfants : Geneviève, Émilie, Patrick, Jérémy, Laurie, Marc-Antoine, Valérie et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants : Rosalie, Xavier, Emma, Maël, Maude, Noélie, Mathias, Martine et Lohan; ses frères et sœurs : Armand, Jacqueline, Jeannine, feu Fernand (Monique Langlois), feu Robert (feu Marguerite Dompierre), feu Lucien (Nicole Garneau), Lucille (feu Raymond Martel), Lise et Monique; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fitzback : feu Pierrette, feu Raynald, Claudette et Paul-Émile (Ginette Laberge) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le Dr Jean-François Poulin, cardiologue ainsi que le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387 ou à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.