MICHAUD, Rénald



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Rénald Michaud, survenu le 10 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, au CSSS Chauveau. Il était l'époux de feu Mme Georgette Ouellet et conjoint actuel de Mme Angéline Ouellet. Il était le fils de feu Joseph Michaud et de feu Alice Beaulieu.La famille se recueillera en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses filles : feu Sylvie (feu Roch Gosselin), Marie-Claude et Jacqueline (Martyn Beaupré). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants ; Catherine Michaud-Gosselin, Justine Sylvain, David Sylvain, Jérémy Beaupré, Anthony Beaupré et Zachary Beaupré.