MARTINET, Jean-Pierre



À son domicile, entouré de sa femme et ses enfants, le 10 janvier 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Martinet, époux de madame Marie-Hélène Parrour. Il était le fils de feu monsieur Michel Martinet et de feu madame Françoise Laguerre. Il demeurait à Québec. Jean-Pierre Martinet avait été diagnostiqué au début du mois de décembre 2022 d'un cancer du pancréas qui s'était propagé au foie. Jean-Pierre Martinet sera exposé le jeudi 19 janvier de 18h à 20h au, sa famille vous y accueillera à l'adresse suivante :où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Monsieur Martinet laisse dans le deuil son épouse Marie-Hélène Parrour ; ses fils Benjamin et Jonathan Martinet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) pour les précieux soins prodigués et leur grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec, organisme qui tenait à coeur à Jean-Pierre Martinet. https://sla-quebec.ca/