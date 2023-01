CÔTÉ, Roland



À l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 18 décembre dernier, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Roland Côté, époux de feu Thérèse Boivin. Il était le fils de feu Jean-Albert Côté et de feu Blandine Barbeau. Il laisse dans le deuil sa conjointe Geneviève Duchesneau, sa fille feu Sylvie (Michel Mathieu); ses petits-enfants : Marie-Maxime (Pierre-Olivier Marcotte) et Félix-Antoine (Maryse Lupien); ses arrière-petits-enfants : Édouard, Laurent et Charles; les enfants de sa conjointe : Nadine Labadie (Jean-François L'Hérault), Éric Labadie (Céline McGraw) et leurs enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Yvette (feu Jean Langevin), Ghislaine (feu Jean-Marc Ferland) et Lise (feu Marcel Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin et de la famille Duchesneau : Thérèse (feu Jules Dupuis), Michel (Monique Leblond), Gilles (Lise Laurin) et Agathe (Michel Maranda), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h30.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de cardiologie de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (2700, chemin des Quatre-Bourgeois 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8) ou à la fondation Autisme Québec (1055 Bd des Chutes, Québec, QC G1E 2E9, Canada).