BLUTEAU, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 19 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bluteau, conjoint de dame Nicole Larose. Né à Ste-Anne-de-Beaupré, le 10 juin 1943, il était le fils de feu dame Valéda Ménard et de feu monsieur Gérard Bluteau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 26 janvier 2023 de 19h à 22h de même que le vendredi 27 janvier 2023 de 9h à 10h.Le corps sera porté en terre au cimetière de St-Laurent I.O. au printemps 2023. Outre sa conjointe, monsieur Bluteau laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Jean Gosselin), Daniel (Pierrette Racine), Lucie, Chantale (Stéphane Côté) et leur mère Simone Thiboutot; ses petits-enfants : Marie-Claude, Stéphanie, Jean-Pier, Nadine, Sandra, Dodji Samuel, Noah John et petits-enfants par alliance; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Gabriel, Naïma, Rosane, Elaura, Charles, Jasmine; les filles de sa conjointe : Mélanie, (Patrick Savard), Manon (Jérôme Raymond); ses petits-enfants : Ève, Thomas, Alicia, Jacob, Gabriel; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : André (Denise Couture), Joseph (Yollande Couture), Marielle (Jacques Tremblay), Gérard-R. (Annette Lavoie), Cécile (Bernard Tremblay), Christiane (Gabriel Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Thérèse, Gilles, Pierre, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin spécialement France Guay inf. aux., Martine Robitaille (préposée), Martine Noël (préposée) pour l'attention portée et la qualité de soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de : La Seigneurie Coopérative Funéraire, 2450, St-Clément, Québec arr. Beauport, Québec, G1E 1E8.