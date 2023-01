DUFOUR, Léonard



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 5 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé monsieur Léonard Dufour, époux de feu madame Laura Lavoie, fils de feu madame Germaine Couture et de feu monsieur Jean-Joseph Dufour. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain et sa famille, Richard et sa famille ainsi que sa fille Diane. Il laisse également dans le deuil ses frères Rosaire (Denise), Valérien (Céline), ses sœurs Lucienne (Marcel), Gemma (Nicolas), Lise (Benoît) ainsi que son beau-frère Carol Tremblay ( Fleurette) . Il était le frère de feu Denis (feu Gertrude- Ginette) et feu sr. Jacqueline. Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis sont aussi affectés par son départ.La fille de monsieur Dufour tient à remercier le personnel du CLSC de la Jacques Cartier ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CHSLD Jeffery Hale pour les soins et attentions prodigués. Elle remercie plus particulièrement sa tante Lise Dufour pour sa présence et son soutien au cours des derniers mois.