BRUNELLE, Claire Maltais



À son domicile, le 11 janvier 2023, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Claire Maltais, épouse de monsieur Jacques Brunelle, fille de feu monsieur Paul Maltais et de feu madame Annette Therrien. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9h30,. Madame Maltais laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Patrick et Caroline (Hugo Trépanier); ses petits-enfants : Antoine (Émilie) et Juliette (Christophe). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Françoise (feu Marcel Buisson), Hélène (feu Philippe Hagan, Jean Gagnon), feu Denise (feu Robert Renaud), feu Yves, Jean (Nicole Petitclerc), Diane (Claude Lapierre), feu Guy (feu Marielle Hachey), René (Hélène Boisvert), Claude, Ghislaine (Claude Fouquet); Denise Brunelle (feu François Girard). Elle laisse également dans le deuil sa tante Louisette Therrien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC de Donnacona pour les excellents soins prodigués et pour leur dévouement.