ST-HILAIRE, Yolande



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 18 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yolande St-Hilaire, épouse de feu Raymond Côté, fille de feu madame Juliette St-Hilaire et de feu monsieur Paul St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". Elle laisse dans le deuil sa fille Julie (Jean-Jacques Lepage), sa sœur Lise (Jean-Luc Côté), sa belle-sœur Jocelyne Lambert, ses beaux-frères Jean-Rémi et Roland (feu Rachel), sa belle-sœur Béatrice (feu Noël Tessier) et de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères Jean-Guy, Pierre et René; les membres de la belle-famille Côté : Hélène (feu Paul-Émile Brunet), Cécilia (feu Marc Gaudreau), Françoise, Clémence (feu Jean-Yves Marquis) et Louise (feu Paul Lepage). La famille tient à remercier le personnel du 5e et 6e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale et la Fondation IUCPQ.