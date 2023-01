Ajout d’un volet pour le court-métrage: dévoilement des finalistes du Prix collégial du cinéma québécois

Les films «Arsenault & Fils» de Rafaël Ouellet, «Babysitter» de Monia Chokri, «Falcon Lake» de Charlotte Le Bon, «Un été comme ça» de Denis Côté et «Viking» de Stéphane Lafleur sont en lice pour la 12e édition du Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ).

L’an dernier, c’est le long métrage «Souterrain» de Sophie Dupuis qui avait remporté les grands honneurs. La réalisatrice, qui a depuis dévoilé sa nouvelle série télé sur Club illico, «Motel Paradis», était présente jeudi pour dévoiler les nominations.

Pour la première fois, le PCCQ célèbre aussi le court-métrage dans le cadre de sa 12e édition, mettant en nomination les œuvres «À la vie à l’amor» d’Émilie Mannering, «La main gauche» de Maxime Robin, «La théorie Lauzon» de Marie-Josée Saint-Pierre, «Oasis» de Justine Martin et «Simo» de Aziz Zoromba.

C’est le 1er avril prochain qu’on connaîtra les deux lauréats. Beaucoup de travail doit être abattu d’ici là, en matière de délibération, étape qui impliquera les représentants de 54 cégeps à l’Hôtel Pur à Québec.

Rappelons que les 10 finalistes ont été sélectionnés par un jury formé de spécialistes du septième art.

La cinéaste et comédienne Micheline Lanctôt demeure la marraine du Prix collégial du cinéma québécois pour une douzième année, événement qui est parrainé par Québec Cinéma, aussi depuis les tout débuts.

«Pour cette nouvelle édition du Prix collégial du cinéma québécois, notre comité organisateur s’est de nouveau surpassé en recrutant 54 cégeps participants. De son côté, notre comité de sélection a eu la tâche difficile de sélectionner cinq longs métrages parmi la très grande variété de films de l’année 2022. La nouveauté de cette 12e édition? Les courts métrages! Cinq œuvres qui pourront également être visionnées et débattues par les étudiants. Grâce au dévouement et à l’enthousiasme d’un corps enseignant toujours aussi motivé, nous aurons une édition 2023 grandiose, enfin libérée du virus. Cette 12e édition s’annonce tout aussi excitante, riche et importante que les précédentes et je suis honorée d’en être toujours la marraine. Longue vie au PCCQ!» a dit Micheline Lanctôt.

«C’est avec enthousiasme que nous soutenons cette si belle initiative portant toute l’effervescence et la beauté de notre cinéma québécois aux nouvelles générations, jeunes cinéphiles fervents de découverte. Nous avons très hâte de découvrir les grandes œuvres québécoises finalistes et de vous recevoir le 24 février pour la grande discussion avec les cinéastes aux Rendez-vous Québec Cinéma», a indiqué Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma.