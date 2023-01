LÉVESQUE, Yolande Soucy



C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès de madame Yolande Soucy Lévesque, 85 ans, le 12 janvier 2023, entourée de ses proches. Elle était l'épouse de monsieur Roger Lévesque et la fille de feu dame Juliette Harbour et de feu monsieur Léopold Soucy. Elle demeurait à Québec. Yolande était une femme simple, ouverte, droite, positive, dotée d'une belle assurance et toujours de bonne humeur. Elle savait toujours, par sa forte et aimante personnalité, encourager et trouver les bons mots, sans jugement. Son entourage de tout âge aimait la côtoyer et être son amie. Elle aura été l'extraordinaire épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman que chacun gardera dans son cœur à jamais.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger ; ses filles : Élaine Lévesque (Denis Verreault), Martine Lévesque (Roger Langlois) et Chantal Lévesque (feu Christian Bernard, Robert Pichette); ses petits-enfants : Samuel, Léonie, Marie-Pier, Mathieu, Andréanne, Florence et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Éloïse, Léandre, Adrien et Lexi; ses sœurs et ses frères : feu Carmen (feu Camille Desmeules), feu Rita (feu Jean-Marie Labrecque), feu Fernand (Lise Lagacé), Jacques (Pauline Drolet), Huguette (feu Rosaire Demers), feu Jean-Marc et feu Lise. Sont aussi affectés par son départ ses belles-sœurs et ses beaux-frères Lévesque, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel médical l'ayant accompagnée en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.