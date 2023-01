AUDET, René



À Saint-Henri de Lévis, le 15 janvier 2023, à l'âge de 79 ans et 15 jours, est décédé monsieur René Audet. Il était le fils de feu madame Auréa Fortier et feu monsieur Gérard Audet, de Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil son épouse : Priscille Larochelle; sa fille : Chantal (Michel Langlois); son fils : Alain (Aline Lapointe); ses petits-enfants : Marielle (Réjean Laflamme), Pierre (Karine Thibault), Michaël (Lily-Rose Bégin), André et Amélie (Wyatt Erdalh); ses arrière-petits-enfants : Lucas, William et Aurély; son frère et ses soeurs : Jean Audet, Carmen Audet Allen, Gaétane (Simon Goulet), Lise (Daniel Provencher) et Diane (Denis Demers); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Michel Côté et au médecin Anne-Sophie Bouffard pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9 h 30.