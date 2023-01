BÉLANGER, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2023, à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Claude Bélanger, époux de madame Noëlla Pelletier. Fils de feu dame Irène Gamache et de feu monsieur Zéphirin Bélanger, il demeurait à Saint-Damase-des-Aulnaies, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Maggy Chouinard), France (Guylain Deschênes); ses petits-enfants : Ève Bélanger (Samuel Gagnon); Jérôme (Kimberley Joncas) et Majorie Vincent (Dominik Marchand et sa fille Lily-Rose) ainsi que son arrière-petit-fils Mathéo Vincent. Il était le frère et le beau-frère de : feu Amable (feu Maryleen Lepore), feu Colette (feu Eddy Ricard), feu Hervé (feu Rita Castonguay), feu Jean-Guy (feu Suzanne Blier), feu Pauline, feu Denis (Céline Lord), Bertrand (Georgette Lapointe) et Lise Bélanger (feu Phydime Chouinard); de la famille Pelletier : feu Honoré (feu Amanda Giasson), feu Yvette, Cécile (feu Raymond Miville), feu Armande (feu Yvon Doucet), feu Wellie (Linda Giasson), feu Gilles (feu Gervaise Pelletier), Luc (Annette Giasson), feu Estelle (feu Lucien Thériault), Monique (Auguste Boucher), Ghislaine (feu Clermont Berthiaume), Victorien (Clarence Boivin), Sr Suzelle p.s. et feu Jacques. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'à celui du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Les membres de sa famille vous accueilleront à lale vendredi 20 janvier de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.