DAIGLE-GENEST, Danielle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Danielle Daigle, épouse de monsieur Claude Genest et mère de monsieur Martin Genest. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Daigle et de feu madame Doris Sheedy. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame Daigle laisse dans le deuil son époux monsieur Claude Genest ; son fils : Martin (Valérie Laroche) ; son petit-fils : Lou Genest Laroche ; ses frères et sœurs : feu Bernard (feu Andrée Morency), Lorraine, Rachel (feu Denis Bergeron), Richard, (France Gagnon), Gaston et Thérèse Pilote, Francine (James Connolly), Marcelle (feu Jean McNeil) et Christianne (Harold Lamontagne) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest : Henri (Lise Doré), Lorraine (Robert Garneau), Pauline (feu Denis Guay) et Michel (feu Louise Lambert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence du Boisé pour leur dévouement et leur professionnalisme auprès de Danielle. Un remerciement spécial au médecin Sophie Breton responsable des soins palliatifs à l'Hôpital Saint-François d'Assise, pour son approche humaine. Un chaleureux remerciement pour le support et la précieuse écoute de José Rodrigue, intervenant social pour le programme de la maladie du Parkinson. Et merci aux amis et aux familles Genest-Daigle pour leur appui moral. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, QC G1M 3H6