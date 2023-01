BÉLAND, Christiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 janvier 2023, à l'âge de 68 ans est décédée madame Christiane Béland, épouse de monsieur Jean-Pierre Lachance. Elle était la fille de feu Maurice Béland et de feu Noëlla Roberge. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa belle-fille Danielle Lachance (Daniel Jacques et ses enfants Caroline, Fréderic); sa petite-fille Sarah-Jessica Martel (Yannick Morin); son arrière-petite-fille Mila Morin; ses frères et sœurs : feu Denis, Gaétane, Louise (Roger Frenette), Sylvie (Jacques Lachance), Jocelyne (Claude Couture) et Martine; son oncle Rosaire (Gladys); ses tantes Gabrielle et Cyrilla; ses neveux et nièces : Steve, feu Sébastien, Francis, Kevin, Simon et Régine; sa fidèle amie Karolle; ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sincères remerciements à madame Julie Couture ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 15 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 21 janvier 2023 à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".