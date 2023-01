BOUCHER, Florence Dubois



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Florence Dubois décédée à l'hôpital de l'Enfant-Jésus le 29 décembre 2022, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Marie Boucher et la fille de feu Cécile Bédard de feu Eugène Dubois. Native de Saint-Antoine-de-Tilly, elle résidait à Saint-Apollinaire et plus récemment à Lévis (secteur Saint-Nicolas). La famille vous accueillera pour les condoléances en présence des cendres,à compter de 9h30 jusqu'à 11h30,La mise en columbarium se tiendra ultérieurementen toute intimité au Columbarium Harmonia de Saint-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses filles: Carole (Guy Croteau), France (Jean-Marc Coulombe) et Nathalie (Dany Roy) ainsi que ses petites-filles : Natalia et Olessa; elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Maurice (Fleurette Boucher), feu Marie-Claire (feu Wilfrid Moreau, feu Marcel Robitaille), feu Lucienne (Léonard Mckaig), Simone (Maurice Moreau), Estelle, Denise, Noëlla (Louis Tessier), Yvonne (Gaston Lamontagne), Rolland (Ginette Dion), Robert (Laureen Dournovo); sont aussi affectés par son décès ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: feu Gérard (feu Simone Côté), feu Simone, feu Marielle (feu Edgar Asselin), feu Roland (feu Marie-Paule Poulin), feu Rita (feu Jean-Paul Bédard), feu Judith (feu Ronald Lacerte), feu Raymond (Denise Carrier), feu Thérèse (feu Roland Fortier, feu Adrien Hains), Fernande (feu Raymond Genest), feu Fernand (Marie-Paule Bergeron), Yvon (Lucille Vézina), feu André, Denise (feu Marcel Roger), Madeleine (Jean-Claude Roger), Monique (feu Jean-Claude Bureau), feu Marcel (Yolande Bédard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s plus particulièrement ses amis du Château Bellevue.