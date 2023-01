BÉLAND, Lucille



Au centre d'hébergement de Limoilou, le 14 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucille Béland, épouse de feu Xavier Robitaille, fille de feu Émilienne Lafleur et de feu William Béland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Claude Circé), Lisette (André Lessard et ses enfants Marco et Serge), Denis (Maude Lefebvre et ses enfants Steve et Audrey); ses petits-enfants : Nathalie (André Mailloux) et Mélanie (Jean-François Brunet); ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine, Rosalie, Sandrine, Mathilde et Thomas; son beau-frère Magella Robitaille (Denise Létourneau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Raymond (feu Fernande Gosselin), Gilberte (feu Paul-Albert Gignac) et Madeleine (feu Armand Lavallée), et ses beaux-frères et belles-sœurs : Géralda Robitaille (feu Raphaël Deschênes), Fernande Robitaille (Robert Gagné), Fernand Robitaille (Jacqueline Leclerc), Cécile Robitaille (feu Laurier Demers) et Marie-Claire Robitaille (feu Raymond Gariépy). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Site Web : https://www.coeuretavc.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.