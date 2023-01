RUEL, Jocelyne Poulin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Jocelyne Poulin, épouse de monsieur Claude Ruel. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Louis Laviolette) et Donald (Martine Turgeon); ses petits-enfants : Romane, Delphine, Cédric et Marianne; sa soeur et son frère : Jacqueline Roy et Maurice Gagnon; ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille Ruel : Guy, Guylaine, Suzanne, Denis et leurs conjoint(e)s; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier Patricia Hall, Ginette Fréchette et son ami de coeur Maurice Pellerin. Sincères remerciements à Suzanne Lamontagne et Claudette Huard pour leur accompagnement ainsi qu'au personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier Léa et la docteure Carrier. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 22 janvier à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".