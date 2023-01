MARCOUX, Yves



A son domicile, le 2 janvier 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé subitement monsieur Yves Marcoux. Il était le fils de feu Émilienne Thibeault et de feu Gérard Marcoux. Il demeurait à Beauport.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Jocelyne, Renald (Denise Rochette), Francine (Laurent Vezina) ainsi que ses neveux et nièces : Eric Boudreault, Nathalie Boudreault (Eric Gosselin), Karl Marcoux, Isabelle Marcoux (Steve Phaneuf) et Dominique Hudon. Outre ses parents, il est parti rejoindre sa soeur Denyse (feu Jacques Boudreault) et son frère Gary. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.