MICHAUD, Luc



Au Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 9 janvier 2023 à l'âge de 62 ans est décédé monsieur Luc Michaud, époux de feu madame Johanne Giguère, conjoint de madame Hélène Châtigny. Fils de feu dame Colombe Claveau et de feu monsieur Jacques Michaud, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Audrée (Simon Chouinard) et Vincent (Alexandra Marquis); ses petits-enfants : Amélya et Daphnée Chouinard; ses frères et ses belles-soeurs : Louis (Annie Fortin), Yves (Sarah Paradis) et Éric (Caroline Gosselin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Giguère, les enfants de Madame Châtigny et leur famille, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Les Quartiers A de L'Islet, à ceux du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue ainsi qu'à Éric Pelletier, intervenant social pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 21 janvier, jour des funérailles à compter de 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.