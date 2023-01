Canadien: encore à sept défenseurs?

Comme il en a l’habitude depuis quelques matchs en raison des nombreuses blessures au sein de sa formation, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, déploiera une formation à 11 attaquants et sept défenseurs face aux Panthers de la Floride, jeudi soir.

• À lire aussi: Le 500e but de Steven Stamkos: presque une distraction

• À lire aussi: Cole Caufield et le CH négocient

Pas moins de huit arrières se sont exercés au Centre Bell avant la rencontre. Arber Xhekaj et Chris Wideman étaient en surplus du côté droit, mais c’est celui-ci qui devrait être laissé de côté pour une deuxième rencontre consécutive, selon St-Louis.

À l’attaque, Jesse Ylonen se trouvait encore sur le premier trio, aux côtés de Cole Caufield et de Nick Suzuki. Le partenaire habituel de ces derniers, Kirby Dach, pilotait quant à lui la troisième unité en compagnie de Michael Pezzetta et d'Evgenii Dadonov. Rem Pitlick et Rafaël Harvey-Pinard composaient un quatrième trio amputé d’ailier gauche.

En point de presse, St-Louis a indiqué que malgré les nombreux blessés, la culture de l’équipe devait prendre le dessus. Plusieurs jeunes bénéficieront également d’un temps de glace accru pour se faire valoir.

«Ça donne l’opportunité d’évaluer d’autres joueurs, de les faire jouer un peu plus, de passer à une autre chaise, a déclaré l’instructeur. Tu regardes les bonnes équipes de la ligue qui ont du succès année après année. Ils ont une culture qui est plus forte qu’un individu. Même s’ils rappellent un gars ou qu’ils vont chercher un joueur autonome durant l’été, le train continue. C’est grâce à une bonne culture [...] et c’est ça qu’on essaie de faire.»

Encore Montembeault

Le défi sera grand face aux Panthers, qui ont récolté des points à leurs trois derniers matchs. Les représentants de la Floride avaient vaincu le CH 7 à 2 le 29 décembre, grâce à cinq points d’Aleksander Barkov.

«Je pense qu’on est dans une meilleure place comme équipe présentement, a admis St-Louis. J’ai hâte de voir. À chaque match, il y a des défis. Chaque équipe apporte des éléments différents et il faut que tu saches quand ils sont sur la glace, comme Barkov.»

Le gardien Jake Allen s’était exercé longuement avant le reste du groupe en compagnie de l’instructeur Éric Raymond. Le Néo-Brunswickois devrait passer encore une semaine sur la touche en raison d’une blessure au haut du corps.

Le Québécois Samuel Montembeault sera l’homme de confiance entre les poteaux lors d’un sixième match consécutif. Vainqueur trois fois lors de cette séquence, il a conservé un excellent taux d’efficacité de ,946.

Les unités du Canadien à l’entraînement

Cole Caufield – Nick Suzuki – Jesse Ylonen

Mike Hoffman – Christian Dvorak – Josh Anderson

Michael Pezzetta – Kirby Dach – Evgenii Dadonov

Rem Pitlick – Rafaël Harvey-Pinard

Joel Edmundson – Justin Barron

Mike Matheson – David Savard

Jordan Harris – Johnathan Kovacevic

Arber Xhekaj

Chris Wideman

Samuel Montembeault

Cayden Primeau