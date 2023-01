DUSSAULT, Marc



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 28 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marc Dussault, époux de madame Linette Bastien, fils de feu madame Lucille Voyer et de feu monsieur Fernand Dussault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 12 h 30 à 14 h 15.L'inhumation des cendres suivra au mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Linette, il laisse dans le deuil ses enfants : Yanick et Éric; ses soeurs et son frère : feu Céline (feu Gaumond Dion), Lucette (André Gamache), Gaétane (André Boulianne), Fernande, Nicole, Marie-France (Richard St-Pierre) et feu Jocelyn; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bastien, ainsi que de nombreux autres neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.