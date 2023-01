Cinq véhicules électriques à essayer au Salon de l’auto

Les Montréalais qui rêvent un jour de pouvoir rouler dans une voiture électrique pourront au moins l'essayer pendant le Salon International de l’auto qui fait son grand retour du 20 au 29 janvier, après deux ans d’absence.

CAA-Québec proposera ainsi des essais routiers de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Au total, 11 modèles seront gratuitement mis à la disposition des visiteurs.

Voici cinq voitures électriques à essayer:

Chevrolet Bolt EV

AFP

Prix de départ: 40 348 $

Rabais gouvernemental: 12 000 $

Autonomie électrique: 417 km

Temps de recharge (240 volts): 7 h 30

Hyundai IONIQ 5

AFP

Prix de départ: 56 924 $

Rabais gouvernemental: 12 000 $

Autonomie électrique: 428 km

Temps de recharge (240 volts): 8 h 30

Kia Niro EV

AFP

Prix: non communiqué

Rabais gouvernemental: 12 000 $

Autonomie électrique: 385 km

Temps de recharge (240 volts): 9 h 30

MINI Cooper SE

AFP

Prix de départ: 48 125 $

Rabais gouvernemental: 12 000 $

Autonomie électrique: 183 km

Temps de recharge (240 volts): 4 h

Toyota bZ4X

AFP

Prix de départ: 56 980 $

Rabais gouvernemental: 12 000 $

Autonomie électrique: 367 km (donnée du constructeur)

Temps de recharge (240 volts): 11 h (donnée du constructeur)

Les essais routiers seront ouverts aux personnes âgées de 25 ans et plus qui détiennent un permis de conduire valide. Des conseillers seront sur place pour répondre aux questions des curieux qui souhaitent en savoir plus sur les voitures électriques.