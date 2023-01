Comment régler une question moralement délicate?

Ce dont je vais vous parler peut paraître douteux, mais je vous jure que c’est la vérité vraie. J’ai 82 ans et je partage un logement avec ma cousine qui est veuve, et mon gendre. Quand je suis seule à la maison, mon gendre me demande de le sucer, et me récompense en me chargeant moins cher de pension. Je sais que je suis libre de mes actes et que je pourrais refuser, mais comme chaque fois il me fait sentir que je suis obligée de le satisfaire, je n’ai pas le choix. J’aimerais savoir ce que vous en pensez.

Gigi

Cet homme profite de votre vulnérabilité pour vous forcer à faire quelque chose contre nature et sous pression. La preuve qu’il sait mal agir, c’est qu’il vous demande de lui obéir quand votre cousine est absente. Il se pourrait qu’il lui demande le même service quand vous êtes absente.

Je vous mettrais en garde de refuser d’obtempérer sans vous être assurée d’une certaine couche de protection. C’est pourquoi je vous recommande d’appeler la Ligne Info Abus Aînés au 514 489-2287. Sans qu’il vous en coûte un sou et en toute confidentialité, on vous dira comment faire pour vous sortir de cette situation.