COVID-19: 15 décès supplémentaires au Québec

Le Québec a ajouté 15 décès de plus liés à la COVID-19 à son dernier bilan publié jeudi matin.

Parmi ces décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures tandis que 10 autres sont survenus il y a entre deux et sept jours, et quatre autres ont eu lieu il y a plus d’une semaine.

Par ailleurs, le nombre de Québécois hospitalisé avec la COVID-19 continue de diminuer, et ce depuis un peu plus d’une semaine. Au total, 1819 personnes occupent un lit d’hôpital, dont 594 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 40 par rapport à la veille. Parmi elles, 48 personnes sont aux soins intensifs, un chiffre également en baisse (-4) par rapport à celui de mercredi.

Le Québec a aussi rapporté 573 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été enregistrés dans des centres de dépistage de la province, et 35 tests positifs ont été autodéclarés dans la journée de mercredi.

De plus, 2182 travailleurs de la santé sont toujours absents du réseau pour des raisons liées au virus que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.