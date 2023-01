GAUVIN, Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Louis Gauvin, fils de feu madame Yvette Renault et de feu monsieur Adrien Gauvin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Louise, Francine et Andrée (Guy Audette) ainsi que ses trois neveux: Yvan, Nikolas (Karine Miville-Dechêne) et Dominic (Laurie-Anne Audet) ainsi que sa nièce: Laurence (Jim Dumont). Il laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s et ancien(ne)s collègues. Louis a œuvré dans le domaine de la santé publique de 1984 à 2009. En 1996, il a cofondé la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), un regroupement dédié à la lutte politique contre le tabagisme au Québec et au Canada. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus en particulier l'unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.