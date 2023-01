DUPUIS, Jacqueline



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 13 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée doucement notre maman Jacqueline Dupuis originaire de Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup, épouse de feu Jean Vézina, ingénieur géologue natif de Québec. Elle était l'enfant unique de feu Rose Gamache et de feu Adolphe Dupuis. Elle demeurait à Québec, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge mais autrefois de Charlesbourg.Jacqueline laisse dans le deuil ses enfants : André (Francine Gagné), Marc (Christine Fournier) et Lise (Richard Duguay); ses petits-enfants: Eugénie (Dany Martel), Jean-Charles et Pier-Luc (Maude Picard); ses arrière-petites-filles: Élodie, Mégane, Violette et une dernière arrière-petite-fille à venir; sa cousine bien-aimée Lise Côté (Gisèle Léveillé); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Vézina; les membres des familles Dupuis, Gamache, Vézina, Leclerc et Rousseau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Des remerciements chaleureux au personnel de la résidence EKLA, à la Dre Annie Tremblay du CHU de Québec, à la Dre Dominique Boudreau du Centre des maladies du sein de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi qu'au personnel dévoué de l'unité palliative Coulombe du 2e étage et au CLSC de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Des pensées affectueuses pour ses compagnes et compagnons de la résidence EKLA qui l'ont soutenue pendant ses derniers mois et qu'elle a beaucoup appréciés tout au long de ses années à la résidence. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au :de 11h à 14h,L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre des maladies du sein Fondation CHU de Québec ou Fondation des maladies de l'oeil.