MARTEL, Émilien

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 janvier 2023, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé M. Émilien Martel, époux de dame Lucienne Giroux. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au columbarium F.-X. Bouchard. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucienne; ses fils Bruno (Guylaine Guèvremont), Luc (Nathalie Jobin); ses petits-enfants : Stéphanie (Éric Delage), Roxane (Simon Fortier-Ducharme), Marc-Antoine, Étienne (Justine Lebel), Sarah-Maude (Alexandre Légaré), Chloé; ses arrière-petites-filles : Mia, Zoé, Aly, Marilou et Sofia, son frère Marc-Édouard (Cécile Laverdière), feu Jean-Charles (feu Pauline Grenier), feu Claude (feu Suzanne Garneau), sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Giroux : Guerty Giroux (Jacques Gauthier), Claude Giroux, feu Jacques, feu Michel (feu Nicole Drolet), feu Jean-Louis, feu Charlotte (feu Bernard Valcourt) feu Serge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise et la Dre Sophie Breton pour les bons soins prodigués et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'attention de l'Hôpital de Saint-François d'Assise, Édifice Synase, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org