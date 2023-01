Des élèves de Québec et Lévis pourraient se retrouver sans transport scolaire

Des chauffeurs d’autobus scolaires de Québec et Lévis ont voté en faveur d’un mandat de grève le 30 janvier prochain.

À moins qu’une entente soit conclue d’ici là, près de 1000 élèves pourraient donc se retrouver sans transport scolaire, et ce pour une durée indéterminée.

«Honnêtement je trouve ça de valeur pour les parents, mais on n’a pas le choix de passer par là», a déploré la présidente du syndicat des chauffeurs chez Autobus Tremblay & Paradis, Hélène Thibault.

Les 85 chauffeurs à l’emploi des transporteurs Autobus B.R. et Autobus Tremblay & Paradis desservent plusieurs centres de services scolaires, dont ceux des Découvreurs, des Navigateurs et de la Capitale.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, ils réclament de meilleures conditions salariales, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et dans le contexte inflationniste actuel.

«Depuis septembre 2021 on n’a eu aucune augmentation de salaire», s’est désolée Mme Thibault. «Une livre de beurre que vous payez 8 $, moi aussi je la paie 8 $, mais par contre, mon pouvoir d’achat a diminué énormément depuis un an, un an et demi.»

«Les chauffeurs d’autobus, on a décidé que c’était assez. On doit être reconnus, on doit être mieux payés pour le travail qu’on fait », a souligné la présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics, Josée Dubé. « Alors la vague commence. C’est une vague de grève qui commence et qui perdurera aussi. Ce ne sont pas les conducteurs qui prennent les enfants en otage, ce sont plutôt les transporteurs qui prennent les enfants et les parents en otage en ne faisant pas ce qu’ils ont à faire.»

Les chauffeurs réclament également un minimum de 25 heures garanties par semaine.

Les négociations entre les deux parties se poursuivront au cours des prochaines semaines.