Des fromages visés par un rappel

Un avis de rappel a été lancé jeudi concernant des fromages de deux marques vendus au Québec en Ontario.

Des fromages à pâte demi-ferme et à pâte molle des marques «Le Fromage au Village» et «La Vache à Maillotte», pourraient être contaminés par la bactérie Listeria, a fait savoir l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

«Les produits visés par le rappel ont été vendus en Ontario, au Québec, en ligne et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires», a ajouté l’agence fédérale.

Bien que les produits contaminés n’aient pas d’altération visible, ils peuvent rendre malade s’ils sont consommés.

«Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque», a indiqué l’ACIA en précisant que les femmes enceintes, les aînés et les personnes immunosupprimées sont plus à risque.

«L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits», a également mentionné l’ACIA.

Voici la liste des produits visés par ce rappel :

- Le Fromage au Village, Angelus - Fromage à pâte molle affiné en surface, environ 200g

- Le Fromage au Village, Le Casimir - Fromage à pâte molle affiné en surface, environ 200g

- Le Fromage au Village, Le Cendré de Notre-Dame - Fromage à pâte demi-ferme affiné en surface, environ 150g

- La Vache à Maillotte, Mélo-Dieux - Fromage à pâte molle affiné en surface, environ 275g