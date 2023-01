Des pannes plus longues qu’ailleurs

Les clients d’Hydro-Québec attendent beaucoup plus longtemps qu’ailleurs avant d’être rebranchés lors d’interruptions, selon une étude comparative dans laquelle la société d’État fait piètre figure.

C’est ce qui ressort de l’analyse annuelle de 2021 de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), basée sur des données obtenues auprès de 84 distributeurs d’électricité en Amérique du Nord.

Le rapport sépare les entreprises en trois groupes selon leur performance.

Dans les pires des pires

Dans le pire groupe, la durée d’attente moyenne après une panne était de 168 minutes.

Hydro-Québec fait figure de cancre parmi ce dernier groupe, avec une attente de 248 minutes.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a d’ailleurs illustré ces données dans son rapport de décembre. Le groupe d’entreprises le plus performant obtient quant à lui une durée moyenne de 91 minutes par panne.

Les chiffres de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers sont pour l’année 2020, mais dans son propre Rapport sur le développement durable 2021, Hydro-Québec montre que les choses ne s’améliorent pas : c’est maintenant 346 minutes que les clients doivent patienter en moyenne lors d’une panne.

Mince consolation en Ontario

À la décharge d’Hydro-Québec, son concurrent ontarien ne fait guère mieux. En 2021, les clients d’Hydro One attendaient en moyenne 390 minutes.

Mais une nuance s’impose, car Hydro One dessert surtout des régions rurales.

« Dans les grandes villes comme Ottawa ou Toronto, ce sont des distributeurs locaux qui fournissent l’électricité. Ça explique en partie pourquoi les indicateurs d’Hydro One sont si élevés », explique François Bouffard, qui est professeur associé au Département de génie électrique et informatique de l'Université McGill.

Hydro compte s’améliorer

Photo tirée du site web de l’UNiversité McGill François Bouffard, Professeur associé à l’Université McGill

« Le réseau de distribution d’Hydro-Québec se déploie en grande partie en territoire forestier, sur un territoire très étendu avec plusieurs parties se trouvant dans des endroits très isolés. De plus, il se trouve dans une région qui a tendance à être plus durement affectée par des épisodes de verglas, qui ont un impact important sur un réseau électrique », souligne Caroline Des Rosiers, une porte-parole d’Hydro-Québec. Elle ajoute qu’Hydro-Québec investit massivement en ce moment pour améliorer les choses.

Dans son rapport, la vérificatrice générale notait toutefois que les facteurs comme l’ampleur du territoire couvert par le réseau « n’expliquent pas l’écart important entre la tendance à la hausse de cette durée à Hydro-Québec et la tendance des autres distributeurs ».

Le rapport de la vérificatrice générale du Québec montrait que depuis 2012, la durée moyenne des pannes par client alimenté avait augmenté de 63 %, et le nombre de pannes, de 16 %.

Les raisons

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la piètre performance d’Hydro-Québec, selon François Bouffard, qui est aussi membre de l’IEEE.

« La grande différence, c’est la faible densité du territoire, on l’a vu lors des pannes pendant le temps des Fêtes. Quand on regardait la carte, c’était beaucoup de gens isolés. C’est un défi logistique d’envoyer les bonnes équipes aux bons endroits avec le bon matériel », dit-il. Il ajoute que la main-d’œuvre se fait aussi moins disponible, ce qui est notamment dû à l’attrition chez les monteurs de lignes ces dernières années.

« L’autre chose importante, mais que la VG n’a pas étudiée dans son rapport, c’est la maîtrise de la végétation. Il y a une corrélation très forte entre les efforts de maîtrise de la végétation et la fréquence et la durée des pannes. Cet aspect-là est critique et devrait recevoir plus d’attention », conclut-il.

Durée moyenne des pannes chez 84 distributeurs d’électricité nord-américains*

Groupe « Or » : 91 minutes

minutes Groupe « Argent » : 127 minutes

minutes Groupe « Bronze » : 168 minutes

minutes Hydro-Québec : 248 minutes

Ça empire chez Hydro-Québec **

Hydro-Québec en 2020 : 248 minutes

minutes Hydro-Québec en 2021 : 346 minutes

* Source : Analyse annuelle 2021 de de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), données de 2020

** Source : Rapport sur le développement durable 2021 d’Hydro-Québec